FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Samstag, 09.12.2023, beleidigten drei Männer einen Taxifahrer und verletzten diesen sowie einen weiteren Fahrer, der zur Hilfe eilte.

Bielefeld (ots) - Der Innenraum eines Taxis wurde zudem mit einer Portion Pommes verschmutzt.



Nach dem derzeitigen Kenntnisstand beleidigte ein 27-jähriger Mann aus Steinhagen einen 53-jährigen Taxifahrer gegen 01:40 Uhr, der mit seinem Fahrzeug auf dem Taxistreifen vor dem Hauptbahnhof stand. Dann warf er eine Schale mit Pommes in das Fahrzeug, öffnete die Autotür und trat den Fahrer.



Als dem Taxifahrer ein 68-jähriger Kollege zur Hilfe kam, wurde dieser durch einen 26-jährigen Mann aus Halle, einem Bekannten des Steinhageners, geschlagen. Anschließend brachten der 26-Jährige und ein 28-jähriger Mann aus Halle den Taxifahrer zu Boden und traten ihn.



Den Versuch des 53-jährigen Taxifahrers die Polizei mit einem Handy zu alarmieren, verhinderte der aggressive Steinhagener. Als sich dieser mit dem Handy des Mannes ein Stück entfernte, traf jedoch die bereits durch eine Zeugin informierte Polizei ein. Nach einer Aufforderung des Beamten, gab der Steinhagener das Handy des Taxifahrers zurück.



Beide Taxifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der 68-Jährige stand zudem unter Schock und wurde nach seiner Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Der 27-Jährige und der 26-Jährige wurden zwecks Blutprobenentnahme zur Polizeiwache gebracht. Der 27-Jährige beleidigte die Beamten während der Maßnahmen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden die zwei Männer vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen.



Die drei Männer müssen sich nun wegen der gefährlichen Körperverletzungen, Nötigung und Beleidigung verantworten. Zusätzlich stellten die Beamten einen Strafantrag wegen Beleidigung gegen den 27-Jährigen aus Steinhagen.



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0





Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell