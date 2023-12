FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 14.12.2023, erließ ein Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld drei Untersuchungshaftbefehle gegen drei Männer, die nach einem Ladendiebstahl am Tag zuvor festgenommen worden waren.

Bielefeld (ots) - Gegen 10:45 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie drei Männer aus Herford (33, 27 und 19 Jahre) Diebesgut aus einem Versteck in der Innenstadt holten. Der aufmerksame Zeuge teilte den alarmierten Beamten eine Täterbeschreibung und die Fluchtrichtung mit, sodass die Diebe zeitnah in Höhe der Feilenstraße kontrolliert und festgenommen werden konnten.



Bei der Durchsuchung stellten die Beamten zwei Parfumflaschen im Wert von insgesamt 460 Euro sicher, die in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße entwendet worden waren.



Die drei polizeibekannten Männer waren in den letzten Monaten mit gleichgelagerten Eigentumsdelikten aufgefallen und wurden festgenommen. Am Donnerstag, 14.12.2023, wurden sie dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen die drei Männer Untersuchungshaftbefehle.



