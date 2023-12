FR / Bielefeld / Mitte - Ein 23-jähriger Schuhverkäufer wurde am Dienstagnachmittag, 05.12.2023, zunächst von einer Kundin geohrfeigt und wenige Stunden später mutmaßlich von Angehörigen der Kundin geschlagen.

Bielefeld (ots) - Die Polizei sucht Zeugen.



Eine 47-jährige Bielefelderin betrat gegen 11:00 Uhr ein Schuhgeschäft in der Bahnhofstraße, in Höhe der Zimmerstraße. Dort wollte die Frau Schuhe ihrer 20-jährigen Tochter zurückgeben, die in dem dortigen Geschäft gekauft wurden.



Als der Verkäufer die Rückgabe verweigerte, schlug die Frau ihm mit der flachen Hand in das Gesicht. Dann soll es zu einem Gerangel zwischen zwei Verkäufern, der aggressiven Kundin und ihrer Tochter gekommen sein.



Gegen 13:40 Uhr betraten dann zwei unbekannte Männer, einer von ihnen maskiert, das Geschäft. Dort schlugen und traten sie die den 23-jährigen Verkäufer unvermittelt. Sie sollen geäußert haben, dass sie dies für ihre Cousine und Schwester getan hätten.



Anschließend flüchteten die zwei Männer in eine unbekannte Richtung.



Der nicht maskierte Mann soll 25 bis 30 Jahre alt, etwa 185 cm groß und "stark" gebaut sein. Er hat einen langen schwarzen Vollbart und ein südländisches Erscheinungsbild. Er war dunkel gekleidet und trug eine Mütze.



Sein maskierter Komplize soll etwa 185 cm groß sein und etwas breiter gebaut sein. Er trug einen grauen Schlauchschal.



Zeugen der zwei Auseinandersetzungen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen und mit weiteren Hinweisen zu den zwei unbekannten männlichen Tätern beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.



