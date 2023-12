FR / Bielefeld / A2 - Am Freitagnachmittag, 08.12.2023, kollidierten sechs Fahrzeuge auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund, im Bereich zwischen der Anschlussstelle OWL und Bielefeld Ost.

Bielefeld (ots) - Durch den Vollbrand eines Pkw entstand eine Verunreinigung der Fahrbahndecke der linken Spur.



Nach dem derzeitigen Kenntnisstand befuhr eine 20-jährige Frau aus Beckum mit einem VW Polo den linken Fahrstreifen der A2 in Fahrtrichtung Dortmund. Rund 500 Meter vor dem Rastplatz Brönninghausen fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache auf den Opel Astra einer 24-jährigen Frau aus Soest auf. Durch die Kollision lief der Benzintank des Polo aus und das Fahrzeug geriet in Vollbrand. Die Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen.



Ein nachfolgender Pkw konnte vor der Unfallstelle rechtzeitig abbremsen. Drei weitere Fahrzeuge erkannten das stehende Fahrzeug und die Unfallstelle jedoch zu spät und fuhren auf. Die Insassen blieben unverletzt.



Die sechs Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 40.000 Euro geschätzt.



Gegen 14:40 Uhr konnte der rechte Fahrstreifen freigegeben werden.



Durch den Vollbrand des VW Polo wurde die Fahrbahndecke der linken Spur verunreinigt. Durch die notwendigen Reinigungsarbeiten mussten die mittlere und linke Spur für 4 Stunden gesperrt werden.



