MK / Bielefeld - Brackwede - Nachdem ein Autofahrer am Mittwochabend, 06.12.2023, einen Radfahrer im Gegenverkehr angefahren hatte, entfernte er sich mit seinem Pkw von der Unfallstelle an der Straße Am Preßwerk.

Bielefeld (ots) - Er meldete sich später auf der Polizeiwache Süd, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.



Ein Autofahrer fuhr gegen 19:50 Uhr Am Preßwerk hinter einem VW UP, in Richtung der Cherusker Straße, her. Plötzlich sah er, wie der Vorausfahrende nach links fuhr. Dabei stieß der VW-Fahrer frontal mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Der 53-jährige Bielefelder stürzte von seinem Fahrrad auf einen Grünstreifen am Fahrbahnrand.



Der 21-jährige Bielefelder Autofahrer hielt kurz mit seinem VW UP an der Unfallstelle an, setzte dann aber seine Fahrt fort.



Der verletzte Radfahrer wurde vor Ort durch Rettungssanitäter behandelt und in die Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses gefahren. Er wurde leicht verletzt.



Etwa drei Stunden später erschien der 21-Jährige auf der Polizeiwache Süd und gestand, an dem Unfall beteiligt zu sein. Er schilderte, dass er einen langsam vorausfahrenden Pkw überholt habe, als er mit dem Radfahrer zusammenstieß. Der VW-Fahrer räumte ein, vor dem Unfall Glühwein getrunken zu haben. Nach der Blutprobenentnahme und der Anzeigenaufnahme fuhren Streifenbeamte zum Abstellort des VW UP und sicherten weitere Unfallspuren.



An dem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro - an dem Fahrrad von etwa 500 Euro.



