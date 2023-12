MK - Bielefeld / Mitte - Nach einem Auffahrunfall am Freitag, 08.12.2023, hatte ein Bielefelder einige Gründe, um nicht an der Unfallstelle auf die Polizei zu warten.

Bielefeld (ots) - Während der Fahndung trafen Streifenbeamte an der Beckhausstraße auf den gestohlenen Ford Focus.



Ein 26-Jähriger aus Harsewinkel informierte die Polizei über einen Unfall, bei dem ein Ford Focus um 08:55 Uhr gegen das Heck seines VW Golf gefahren war. Er war auf der Sudbrackstraße in Richtung der Schildescher Straße unterwegs und hatte an der Einmündung angehalten.



Bei dem leichten Anstoß wurde die Kennzeichenhalterung am Heck des VW beschädigt. Doch bei der Ankündigung die Polizei zu rufen, verließ der beteiligte Autofahrer in dem Ford Focus die Unfallstelle und bog nach links auf die Schildescher Straße ab.



Auf dem Parkplatz eines Baumarktes kontrollierten Streifenbeamte gegen 09:35 Uhr, einen, am Steuer des beteiligten Fords sitzenden, 33-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Er entgegnete sofort, dass er nur auf den unbekannten Fahrer warten würde. Gefahren sei er nicht, weil er keinen Führerschein besitze.



Aufgrund des Ergebnisses eines Drogenvortests fuhren die Polizisten mit dem 33-Jährigen auf die Polizeiwache Nord. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Den gestohlenen Pkw stellten die Beamten sicher. Der Ford war in der Nacht zu Donnertag, 07.12.2023, in der Stendaler Straße gestohlen worden.



