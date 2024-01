FR / Bielefeld / Mitte - Am Montagabend, 01.01.2024, forderten zwei Männer in der Herbert-Hinnendahl-Straße zunächst Bargeld von einem 26-jährigen Bielefelder und entwendeten dann sein Smartphone.

Bielefeld (ots) - Sie konnten kurz darauf angetroffen und festgenommen werden. Es wurde ermittelt, dass sie zudem kurz zuvor einen Trickdiebstahl begangen hatten. Ein Haftrichter erließ am Dienstag, 02.01.2024, einen Untersuchungshaftbefehl gegen die Männer.



Gegen 21:45 Uhr bedrohten nach den derzeitigen Erkenntnissen ein 28-jähriger und ein 20-jähriger Bielefelder einen 26-jährigen Bielefelder mit einer Glasscherbe und forderten Bargeld. Als der 26-Jährige angab kein Geld zu haben, stahlen die zwei Täter sein Smartphone.



Die alarmierten Beamten konnten die zwei Räuber im Zuge der Fahndung in der August-Bebel-Straße, in Höhe der Huelsmannstraße, antreffen und festnehmen. Durch die Polizisten wurden die Beute und mitgeführte Drogen sichergestellt. Bei den Betäubungsmitteln handelt es sich augenscheinlich um Cannabis, Kokain und verschreibungspflichtige Medikamente.



Im Zuge der Ermittlungen zeigte sich zudem, dass die zwei Festgenommenen kurz zuvor das Handy einer weiteren Person bei einem Trickdiebstahl entwendet hatten. Im Bereich des Bahnhofsvorplatzes hatten die Täter einen 18-jährigen Bielefelder angesprochen und abgelenkt. Dabei hatten sie das Handy aus der Jackentasche entwendet.



Die Polizisten konnten die zwei sichergestellten Handys den rechtmäßigen Eigentümern zurückgeben.



Der 28-jährige und der 20-jährige Räuber wurden am Dienstagnachmittag, 02.01.2024, einem Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle gegen beide Männer.



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026

Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0





Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell