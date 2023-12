MK - Bielefeld / Mitte - An der Herforder Straße ist am Mittwochnachmittag, 20.12.2023, eine Bielefelder Autofahrerin mit ihrem VW Tiguan beim Abbiegen mit einer stadteinwärts fahrenden Stadtbahn zusammengestoßen.

Bielefeld (ots) - An der Unfallstelle regelt ein Verkehrszeichen, dass Fahrzeuge nur geradeaus fahren dürfen.



Die 49-Jährige war gegen 17:50 Uhr auf der Herforder Straße stadteinwärts unterwegs und benutzte den linken Fahrstreifen. Als sie in Höhe der Einmündung Finkenstraße auf die Schienen der Stadtbahn fuhr, ereignete sich der Zusammenstoß mit einem herannahenden Stadtbahnzug der Linie 2.



Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung konnte der 52-jährige Fahrer der Straßenbahn den Anstoß mit dem VW Tiguan nicht verhindern. Alle Fahrgäste und der Fahrer blieben unverletzt. Bei der Kollision mit der Fahrerseite des SUV wurde die 49-Jährige leicht verletzt und vorsorglich in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Ihr Auto wurde abgeschleppt. An dem Stadtbahnzug entstanden Beschädigungen im rechten Frontbereich. Den gesamten Sachschaden schätzten Streifenbeamte bei der Unfallaufnahme auf 10.000 Euro.



