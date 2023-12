SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach drei Frauen, die im Verdacht stehen, am frühen Samstag, 05.11.2023, am Boulevard eine 25-Jährige geschlagen und getreten zu haben.

Bielefeld (ots) - Die Frau verließ gegen 05:20 Uhr ein Lokal am Boulevard. Dann wurde sie auf einen Jugendlichen aufmerksam, dem es wohl aufgrund des Konsums von zu viel Alkohol schlecht ging. Als sie sich um den Jugendlichen kümmern wollte, wurde sie unvermittelt von drei Frauen angesprochen und beleidigt.



Es kam zu einem Streitgespräch zwischen den Frauen, in dem die 25-Jährige auf die Notlage des Jugendlichen hinwies. In diesem Moment kamen die Täterinnen auf die Frau zu und packten sie am Kopf, woraufhin sie stürzte. Am Boden liegend wurde die Frau mit Fäusten und Tritten traktiert.



Erst als ein aufmerksamer Zeuge eingriff, ließen die Täterinnen von ihr ab und gingen davon.



Die verletzte Frau, mit dem Wohnort Timmendorfer Strand, suchte die Bundespolizei auf und erstattete eine Strafanzeige. Gegen die Frauen wird nun wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung ermittelt.



Wer diese Frauen erkennt oder Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 zu melden.



