KK/ Bielefeld/ Mitte-Stieghorst - Am Donnerstag, 15.12.2023, entfernte sich ein bislang unbekannter Radfahrer vom Unfallort an der Kreuzstraße, nachdem es dort zu einem Zusammenstoß mit einem Paketboten gekommen war.

Bielefeld (ots) - Gegen 09:30 Uhr befuhr der Radfahrer den Radweg der Kreuzstraße in Richtung Detmolder Straße. Als er in Höhe der Haus-Nr. 29 einen weiteren Radfahrer überholte, kollidierte er auf dem dortigen Gehweg mit einem Paketboten. Der 41-jährige Bielefelder stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Er musste im Krankenhaus versorgt werden.



Der flüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

ca. 35 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, bekleidet mit dunkler Kleidung und einer dunklen Wollmütze.



Bei dem Fahrrad soll es sich um ein schwarzes Mountainbike ohne Schutzblech gehandelt haben.



Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Verkehrsunfallgeschehen an das Verkehrskommissariat 1 unter Tel. 0521/545-0.



