MK / Bielefeld - Mitte - Das Fahren über den Gehweg und die Beschädigungen von Begrenzungspfeilern blieb am Montagnachmittag, 18.12.2023, an der August-Bebel-Straße nicht unbemerkt.

Bielefeld (ots) - Eine Zeugin und ein zufällig vorbeifahrender Polizeibeamter folgten dem beteiligten Autofahrer und informierten die Polizei.



Auf dem Weg über die August-Bebel-Straße, in Richtung Detmolder Straße, fuhr ein Bielefelder Autofahrer um 14:40 Uhr mit seinem VW Passat gegen drei Begrenzungspfeiler. Er war zwischen den Einmündungen der Hermannstraße und der Ravensberger Straße von der Fahrbahn auf den Gehweg geraten. Bei dem Anstoß riss sein Pkw zwei Pfosten aus der Verankerung und beschädigte einen dritten.



Auch die abgebrochenen Fahrzeugteile konnten den 37-jährigen Fahrer nicht davon abhalten, weiterzufahren und in die Ravensberger Straße abzubiegen. Dorthin folgten eine Zeugin, die zuvor mit der Stadtbahn unterwegs war, und ein Polizeibeamter, der mit seinem Auto wendete. Sie sahen, wie der Mann sein beschädigtes Auto parkte und sprachen ihn an.



Die Polizei sollte nach der Auffassung des 37-jährigen Bielefelders nicht informiert werden, da nichts passiert sei. Die Unfallzeugen entschieden sich anders, so dass Streifenbeamte bei dem VW-Fahrer Alkoholgeruch bemerkten. Nach einem Alkoholtest entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Die Beamten schätzten den entstandenen Sachschaden auf insgesamt 4.800 Euro.



Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell