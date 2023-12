SI / Bielefeld / Brackwede - An der Kreuzung Cheruskerstraße / Am Preßwerk gelang es unbekannten Tätern in der Nacht auf Freitag, 29.12.2023, einen Zigarettenautomaten mithilfe eines Winkelschleifers aufzubrechen.

Bielefeld (ots) - Die Polizei sucht Zeugen.



Polizeilichen Erkenntnissen nach machten sich zwei Täter gegen 02:20 Uhr an dem Automaten zu schaffen. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt.



Hinweise zu dem Aufbruch nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.



Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell