SI / Bielefeld / Schildesche - Am Freitag, 01.12.2023, kollidierten zwei Radler miteinander, als sie sich auf einem Fahrradweg an der Vilsendorfer Straße entgegenkamen.

Bielefeld (ots) - Ein Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu.



Der 41-jährige Bielefelder befuhr gegen 08:50 Uhr den Radweg in Richtung Innenstadt. Der Untergrund war zu diesem Zeitpunkt nass und teilweise glatt. Grundsätzlich darf der Fahrradweg in beide Richtungen befahren werden.



Auf der Höhe der Einmündung zur Engerschen Straße kam dem 41-Jährigen ein 55-jähriger Bielefelder auf seinem Pedelec entgegen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er beim Passieren des anderen Radlers zu weit auf die linke Seite ab, so dass die Lenker zusammenstießen.



Der 41-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.



An den Rädern waren die Lenker zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 300 Euro.



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0





Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell