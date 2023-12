SI / Bielefeld / Ummeln - Die Obduktion des Leichnams am Montag, 18.12.2023, bestätigte den Verdacht der Ermittler, dass von einem Gewaltverbrechen auszugehen ist.

Bielefeld (ots) - Im Rahmen der Obduktion wurden mehrere potentiell tödliche Messerstiche im Oberkörper festgestellt.



Dringend tatverdächtig sind die Eltern des Jungen. Der 22-jährige Bielefelder und die 19-jährige Bielefelderin befinden sich seit Samstag, 16.12.2023, in Untersuchungshaft.



Während der Vorführung äußerte sich der Vater darüber, an welchem Ort er den Leichnam verbracht hatte. Wenig später fanden Polizeibeamte den toten Säugling in einem Waldstück.



Die MK "Jupiter" ermittelt weiter, um die Hintergründe der Tat aufzuklären.



Erste Meldung:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5673839



