MK / Bielefeld - Minden - Hüllhorst - Die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Mordkommission "Cayenne" geben bekannt, dass ein 37-jähriger Bielefelder am Dienstagmittag, 05.12.2023, festgenommen wurde.

Bielefeld (ots) - Im Anschluss fand die Vorführung bei einem Richter des Amtsgerichts Bielefeld statt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft wegen Totschlags an.



Der 37-jährige Tatverdächtige war bereits früh in den Fokus des Ermittlerteams des Ersten Kriminalhauptkommissars Markus Mertens geraten. Verdachtsmomente ergaben sich im Zusammenhang mit der Übernahme der Firmenimmobilie als Nachmieter kurz bevor der 62-jährige Unternehmer aus Hüllhorst vermisst wurde.



Ob bei den Durchsuchungen der Mordkommission Cayenne auch Spuren eines möglichen Tatorts entdeckt worden sein könnten, ist noch Bestandteil der andauernden Ermittlungen und bedarf einer weiteren Auswertung von Spuren.



Die Ermittler haben bislang keine Informationen, wo sich der vermisste Unternehmer befinden könnte. Genauso wichtig sind für sie Hinweise zu dem verschwundenen weißen Porsche Cayenne des 62-Jährigen. Der auffällige SUV stand zuletzt am Sonntag, 22.10.2023, in Melle an der Grönenberger Straße. Details zu der Suche sind auf dem abgebildeten Fahndungsplakat benannt.



Erste Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5661883



Hinweise nimmt die Mordkommission "Cayenne" der Polizei Bielefeld unter 0521-545-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



