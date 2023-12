Am 24.12.2023, wurden bei einem Auffahrunfall in Bornheim eine 31-jährige und ihr einjähriges Kind verletzt.

Bornheim (ots) - Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war ein 68-jähriger Autofahrer um 14:45 Uhr mit seinem Pkw auf der Grünwaldstraße auf das vor einer Rotlicht zeigenden Ampel stehende Auto eines 30-Jährigen aufgefahren.



Durch den Zusammenstoß wurden dessen 31-Jährige Beifahrerin und einjährige Tochter, die sich in einem Kindersitz auf der Rückbank des Fahrzeugs befand, verletzt. Sie wurden zu weiteren Untersuchungen mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht.



Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 68-jährige Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Daraufhin wurde ihm durch einen Arzt auf der Wache Bornheim eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wegen Verkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung musste der 68-Jährige seinen Führerschein abgeben.



Sein Pkw wurde mit einem Abschleppwagen abtransportiert und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden beim Verkehrskommissariat in Meckenheim geführt.