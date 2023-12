Ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Pkw unter Drogen- und Alkoholeinwirkung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs sowie Urkundenfälschung erwartet einen 45-jährigen Autofahrer aus Bonn.

Bonn-Endenich (ots) - Der Mann war am Mittwoch (27.12.2023) um 19.35 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Innenstadt in Bonn-Endenich kontrolliert worden. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.



Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass er unter Drogeneinwirkung stehen könnte. Ein Drogenschnelltest zeigte den Konsum von Kokain an. Zudem bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft. Daraufhin musste der Verdächtige die Beamten zur Wache an der Bornheimer Straße begleiten. Dort wurden ihm durch eine Ärztin Blutproben entnommen.



Bei der Überprüfung der Autokennzeichen hatte sich herausgestellt, dass diese nicht für diesen Pkw zugelassen waren. Da aufgrund erster Ermittlungen der Verdacht bestand, dass der Autofahrer die Kennzeichen inklusive der Siegel gefälscht haben könnte, erließ eine Richterin auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einen Beschluss zu Durchsuchung der Wohnräume des 45-Jährigen. Diese Maßnahme führte nicht zur Auffindung etwaiger Beweismittel. Die Ermittlungen zur Herkunft der Autokennzeichen dauern an und werden beim Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei geführt.