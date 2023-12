Den Einsatz von Polizei und Feuerwehr rief am Montagabend (11.12.2023) der Alleinunfall einer 30-jährigen Autofahrerin auf der Landstraße 163 bei Swisttal-Morenhoven auf den Plan.

Swisttal (ots) - Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war die Frau mit ihrem Pkw gegen 21:20 Uhr auf der Landstraße 163 in Richtung Morenhoven unterwegs. Plötzlich geriet sie nach rechts von der Straße ab und durchfuhr einen Weidezaun. Anschließend überquerte sie mit dem Pkw das angrenzende Feld. Die Fahrt endete in einem Graben, wo der Pkw auf der rechten Seite liegen blieb. Die bei dem Unfall leicht verletzte Frau konnte sich aus dem stark beschädigten Pkw befreien.



Anschließend verließ sie den Unfallort. Ein Zeuge hatte unterdessen die Polizei informiert. Die Verletzte wurde durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Swisttal angetroffen und mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht. Da zunächst nicht auszuschließen war, dass sich noch weitere verletzte Personen in der Nähe befinden, setzte die Freiwillige Feuerwehr Alfter eine Drohne mit Wärmebildkamera zur Personensuche ein. Die Absuche verlief ergebnislos. Schließlich ergaben auch die zeitgleichen polizeilichen Ermittlungen, dass keine weiteren Personen im Unfallfahrzeug gesessen haben. Da sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum ergeben hatten, wurde der 30-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Der Pkw wurde mit einem Abschleppwagen abtransportiert. Gegen die Unfallverursacherin wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsgefährdung und Trunkenheit am Steuer ermittelt.