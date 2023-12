Der Staatsschutz der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu mehreren Farbschmierereien in Bad Godesberg aufgenommen.

Bonn (ots) - In der Nacht von Freitag (15.12.2023) auf Samstag (16.12.2023) besprühten bislang unbekannte Täter mehrere Autos sowie ein Eingangs- und Garagentor in der Lützowstraße, der Beethovenallee und der Hohenzollernstraße mit pinker Farbe.



Am Sonntag (17.12.2023) wurden der Bonner Polizei dann mehrere, ebenfalls in pinker Farbe beschmierte Altpapier- und Altglascontainer sowie weitere Pkw im Bereich Rheinallee, Königsplatz und Uhlandstraße gemeldet. Bei den Graffiti handelte es sich vorwiegend um Hakenkreuze.



Zeugen, die Hinweise zu den dargestellten Fällen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an Poststelle.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.