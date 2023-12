Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag (16.12.2023) die Türklinke eines Parkhauses am Moltkeplatz in Bad Godesberg mit Rasierklingen präpariert.

Bonn (ots) - Ein 29-Jähriger Mann zog sich eine Schnittwunde an der Hand zu.



Das Opfer wollte gegen 02:00 Uhr zu seinem in dem Parkhaus abgestellten Fahrzeug zurückkehren. Als der Mann das Parkdeck betrat und die Türklinke berührte, verletzte er sich. Der Türgriff aus Kunststoff war augenscheinlich erhitzt und mehrere Rasierklinken in so aufgeweichten Kunststoff eingebracht worden.



Das zuständige Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Bereich des Parkhauses in der Nacht zu Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk14.bonn@polizei.nrw.de zu melden.