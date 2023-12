Am Donnerstag (28.12.2023) ereignete sich im Bereich des Beueler Bahnhofsvorplatzes ein folgenschwerer Verkehrsunfall: Nach den bisherigen Ermittlungen überquerte eine 65-jährige Fußgängerin zur Unfallzeit gegen 13:44 Uhr die Gleise der Straßenbahnlinie 62. Hier wurde sie von einer einfahrenden Bahn, die in Richtung Konrad-Adenauer-Platz unterwegs war, erfasst und unter dem Triebwagen eingeklemmt.

Bonn (ots) - Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten die 65-Jährige und brachten sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo die Frau intensivmedizinisch betreut wird.



An der Unfallstelle werden derzeit umfangreiche polizeiliche Ermittlungen zur Unfallursache durchgeführt. Auch ein Unfallaufnahmeteam der Kölner Polizei ist vor Ort im Einsatz.



Das zuständige Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter vk1.bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.