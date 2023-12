Die Polizei sucht nach dem bislang unbekannten Fahrer eines SUV, der am Samstagabend (09.12.2023) auf der Drachenburgstraße einen 53-jährigen Fußgänger angefahren haben soll.

Bonn (ots) - Zur Unfallzeit gegen 20:30 Uhr hatte der Fußgänger in Höhe der Hausnummer 7 die Straße überquert, die an dieser Stelle keine Querungshilfe bietet. Hierbei war er von einem SUV unbekannten Herstellers erfasst und verletzt worden. Das Angebot des Fahrers sowie zweier Passantinnen, den Rettungsdienst anzurufen, hatte der zu diesem Zeitpunkt unter Schock stehende Fußgänger zunächst abgelehnt.

Nachdem seine Verletzungen jedoch schmerzhafter wurden, rief der 53-Jährige später selbstständig den Notruf. Der SUV-Fahrer, der als etwa 40-45 Jahre alt, rund 1,65-1,70 m groß, dunkelhaarig und akzentfrei Deutsch sprechend beschrieben wird war bereits in Richtung der B 9 weggefahren, ohne seine Personalien mitgeteilt zu haben und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein Rettungswagen brachte den 53-Jährigen schließlich zur Behandlung ins Krankenhaus.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den unbekannten Unfallbeteiligten sowie die zwei Passantinnen, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat 2 zu melden. Darüber hinaus werden Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Pkw geben können gebeten, die Ermittler unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de zu kontaktieren.