In der Nacht zu Sonntag (24.12.2023) wurde der Bonner Polizei ein Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Provinzialstraße in Bonn-Lengsdorf gemeldet.

Bonn (ots) - Zeugen hatten dabei festgestellt, dass ein weißer Mercedes im Vorbeifahren zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw stark beschädigt hatte.



Ein Streifenteam der Polizeiwache Duisdorf wurde zur Unfallaufnahme entsandt. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung des 28-jährigen Fahrers. Ein freiwillig von ihm vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Sein Pkw wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Dennoch bot die ebenfalls in einem Pkw vor Ort erschienene Lebensgefährtin des 28-Jährigen an, den Mercedes zu versetzen, woraufhin die eingesetzten Beamten auch in ihrer Atemluft Alkoholgeruch wahrnahmen. Die 24-Jährige war ebenfalls erheblich alkoholisiert, ein freiwilliger Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von rund 1,7 Promille an.



Daraufhin musste das Paar die Beamten zur Wache Duisdorf begleiten. Dort wurde beiden von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach der Anzeigenerstattung, der Sicherstellung der Führerscheine sowie der Untersagung der Weiterfahrt konnten beide die Wache wieder verlassen. Sie erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr bzw. der Straßenverkehrsgefährdung.