Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (20.12.2023) in das Büro eines Friseursalons in der Bonner Nordstadt ein.

Bonn (ots) - In der Tatzeit zwischen 03:00 Uhr und 06:30 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster des Wohn- und Geschäftshauses auf der Wolfstraße auf und gelangten so in den als Büro genutzten Raum des unmittelbar angrenzenden Friseursalons. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.