Am Montagabend (04.12.2023) wurden der Bonner Polizei drei Wohnungseinbrüche in Bonn-Tannenbusch gemeldet.

Bonn (ots) - Um 18:00 Uhr stellten die Bewohner eines Reihenhauses in der Landsberger Straße bei ihrer Rückkehr einen Einbruch fest. Unbekannte waren zwischen 13:30 Uhr und dem Entdeckungszeitpunkt über ein aufgehebeltes Fenster an der Hausrückseite in die Räume eingedrungen und hatten eine Taschenuhr sowie einen Schlüsselbund entwendet.



Durch eine aufgebrochene Hintertüre gelangten Unbekannte in dem kurzen Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 18:05 Uhr in ein weiteres Reihenhaus an der Landsberger Straße. Möglicherweise wurden die Einbrecher hier bei der Tatausführung gestört. Ob etwas entwendete wurde, steht noch nicht fest.



Im Zeitraum zwischen 17:15 Uhr und 19:15 Uhr hebelten bislang Unbekannte außerdem die Terrassentüre eines Reihenhauses in der Stolpmünder Straße auf. Aus den Räumen wurden Uhren, Schmuck und Bargeld gestohlen.



In allen Fällen gelang es den Tätern, unerkannt vom Tatort zu fliehen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat in den Tatzeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.