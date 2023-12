Am Dienstagabend (12.12.2023) wurde ein 18-Jähriger nach einem Ladendiebstahl in einer Parfümerie an der Sternstraße in der Bonner Innenstadt vorläufig festgenommen.

Bonn (ots) - Zur Tatzeit gegen 17:30 Uhr hatte der Mann versucht, Kosmetikartikel im Wert von rund 400,- Euro zu entwenden. Er nahm die Sachen dabei aus der Auslage, steckte sie in seine Jackentasche und passierte anschließend die Kasse, ohne zu bezahlen. Mitarbeitende hielten den Mann bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei fest.



Im Zuge seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass der einschlägig polizeibekannte 18-Jährige derzeit ohne festen Wohnsitz ist. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern derzeit noch an.