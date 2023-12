Am morgigen Mittwoch (13.12.2023) findet im Bonner Zentrum eine Demonstration zu dem Thema "Widerstand braucht Solidarität - Freiheit für alle politischen Gefangenen" statt.

Bonn (ots) - Die Veranstalter rechnen mit rund 200 Teilnehmern. Die Demonstration startet gegen 19:00 Uhr am Kaiserplatz und bewegt sich anschließend auf folgendem Weg durch die Stadt:



Am Neutor, Wesselstraße, Maximilianstraße, Am Hauptbahnhof, Thomas-Mann-Straße, Breite Straße, Dorotheenstraße, Adolfstraße



Die Versammlung, die von der Polizei begleitet wird, endet gegen 20:30 Uhr auf dem Vorplatz des Frankenbades. Es kann zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.