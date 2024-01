Am 01.01.2024, in dem Zeitraum zwischen 16:30 und 18:15 Uhr, machten sich Unbekannte an einem auf der Straße "Annagraben" in der Bonner Nordstadt geparkten Auto zu schaffen.

Bonn (ots) - Nach der Spurenlage schlugen sie mit einem Pflasterstein die Seitenscheibe der Fahrertüre ein und entwendeten aus dem Innenraum neben persönlichen Gegenständen auch mehrere CDs.

Mit ihrer Beute verließen die Unbekannten den Ort des Geschehens schließlich unerkannt.



Das zuständige KK 33 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.