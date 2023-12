Am 05.12.2023, gegen 18:00 Uhr, machten sich Unbekannte an dem Gäste-WC-Fenster eines Reihenhauses auf der Brunhildstraße in Bonn-Mehlem zu schaffen.

Bonn (ots) - Nach der Spurenlage hebelten die Verdächtigen das Fenster zunächst gewaltsam auf und bewegten den Fensterflügel dann. Hierbei schoben sie dann auf der inneren Fensterbank abgestellte Gegenstände so, dass diese auf den Fußboden fielen.

Die anwesenden Hausbewohner wurden durch die Geräuschentwicklung aufmerksam und machten sich daraufhin lautstark bemerkbar.



Die Verdächtigen flohen daraufhin unerkannt vom Ort des Geschehens.



Nach der erfolgten Spurensicherung hat das zuständige KK 13 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.



Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.