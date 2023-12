Seit zwei Jahren unterstützt die Bonner Polizei den Familienfonds "Robin Good" der Bonner Diakonie und der Caritas.

Bonn (ots) - Über die Adventszeit hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bonner Polizei die Möglichkeit, den Geschenkwunsch eines Kindes von einem "Wunschbaum" zu pflücken und für die Kinder zu besorgen.



Unterstützt werden durch "Robin Good" insbesondere in Armut lebende Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Das Engagement des gemeinnützigen Vereins trägt dazu bei, dass sich die soziale, seelische und gesundheitliche Situation von Kindern in prekären Lebensverhältnissen verbessert.



Zur Übergabe der Geschenke



am Montag, 18. Dezember, um 15:30 Uhr im Polizeipräsidium Bonn,



laden wir zu einem Foto- und Pressetermin ein.



An der Übergabe wird neben Polizeipräsident Frank Hoever auch der neue Diakonie-Geschäftsführer Tobias Köhler teilnehmen.



Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis zum 15. Dezember 2023 bei der Pressestelle unter veranstaltungen.bonn@polizei.nrw.de erforderlich.