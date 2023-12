Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei sucht öffentlich nach bislang unbekannten Männern.

Bonn, Köln (ots) - Bei einem Wohnungseinbruch auf der Carl-Duisberg-Straße in Duisdorf am 09.09.2023 wurde unter anderem auch die Bankkarte der geschädigten Bewohnerin entwendet. Die Karte setzten die mutmaßliche Einbrecher noch am selben Tag in drei Fällen an einem Geldautomaten in Köln-Porz ein.



Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Verdächtigen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder der Männer veröffentlicht, die im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/121901 abrufbar sind.



Wer Angaben zu der Identität der Tatverdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.