Die Bonner Polizei fahndet öffentlich nach zwei bislang unbekannten Ladendieben, einem Mann und einer Frau, die am 29.10.2023 eine Sonnenbrille bei einem Optiker in Bad Honnef entwendet haben.

Bad Honnef (ots) - Während die Frau den Verkäufer ablenkte, nahm der Mann die hochwertige Brille an sich. Anschließend verließen beide Personen den Verkaufsraum.



Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder aus der Überwachungskamera des Geschäftes von ihnen veröffentlicht. Dieses sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/123375 abrufbar.



Wer Angaben zur Identität der Personen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 16 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter kk16.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.