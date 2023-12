Das Kriminalkommissariat 16 der Bonner Polizei sucht öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann, der im Tatzeitraum zwischen dem 21.06.2023 und dem 22.06.2023 Fallrohre aus Kuper an einem Wohnhaus in Bornheim-Widdig abmontiert und entwendet haben soll.

Bornheim (ots) - Der Unbekannte wurde von einer Überwachungskamera an dem Haus aufgezeichnet.



Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, wird nun auf richterlichen Beschluss ein Bild des Mannes veröffentlicht. Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/122342 abrufbar.



Wer Angaben zur Identität der Person machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 16 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter kk16.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.