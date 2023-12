Der Anruf eines Zeugen beim Polizeinotruf 110 führte in der Nacht zu Mittwoch (20.12.2023) zur Festnahme von zwei mutmaßlichen Geschäftseinbrechern in der Bonner Innenstadt.

Bonn (ots) - Sie sollen gegen 02:30 Uhr zunächst versucht haben, mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe eines Telekommunikationsgeschäftes auf der Sternstraße einzuwerfen. Die Scheibe wurde dadurch beschädigt, hielt aber dem Druck stand. Die Täter gelangten nicht in das Geschäft.



Dies gelang ihnen allerdings wenige Augenblicke später. Mit einem weiteren Gullydeckel warfen sie die Schaufensterscheibe eines weiteren Telefonshops ein, stiegen in das Geschäft ein und entwendeten mehrere Gegenstände.



Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 23 Jahren in der Nähe der Tatorte durch Beamtinnen und Beamte der Wache Innenstadt vorläufig festgenommen. Ein vermutlich dritter Tatbeteiligter konnte sich dem Zugriff entziehen. Die Festgenommenen wurden in das Polizeipräsidium gebracht. Dort übernahmen die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 14 der Bonner Polizei die weiteren Ermittlungen.