Die Bonner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Sonntagabend (17.12.2023) eine Tankstelle in Meckenheim überfallen hat.

Meckenheim (ots) - Zur Tatzeit gegen 20:07 Uhr hatte der Mann, dessen Gesicht teilweise durch einen Mund-Nasen-Schutz verdeckt war, den Kassenraum der Tankstelle an der Gelsdorfer Straße betreten. Unter Vorhalt eines Messers erzwang er von dem Kassierer die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Anschließend verließ der Täter den Tatort und lief in Richtung der Hauptstraße davon.



Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:



- Etwa 170 cm groß, trug eine schwarze Basecap, einen schwarzen

Kapuzenpullover sowie darüber einen beigen Pullover mit der

Aufschrift "Tommy Jeans" an den Ärmeln, schwarze Jogginghose und

weiße Turnschuhe



Das zuständige Kriminalkommissariats 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem der Tatverdächtige zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zu seiner Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.