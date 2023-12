Am Donnerstagmorgen (14.12.2023) wurde mehrere Streifenwagen der Bonner Polizei nach Rheinbach entsandt.

Rheinbach (ots) - Dort hatte ein zunächst unbekannter Tatverdächtiger einen 66-jährigen Mann in dem Vorraum eines Geldinstitutes auf der Straße Am Bürgerhaus mit einem Messer bedroht. Der Geschädigte war zur Tatzeit gegen 06:19 Uhr gerade im Begriff an einem Geldautomaten Bargeld abzuholen. In diesem Moment trat der Täter von hinten an den Mann heran und bedrohte ihn mit einem Messer. Gleichzeitig forderte er sein Opfer auf, ihm die PIN-Nummer der Bankkarte zu nennen. Der so bedrohte 66-Jährige kam der Forderung nach, flüchtete anschließend aus Vorraum des Geldinstitutes und verständigte sofort die Polizei. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem auf einem Fahrrad flüchtigen Verdächtigen führte zunächst nicht zu seiner Festnahme. Wie sich später herausstellte, hatte der Täter an dem Geldautomaten 1.500 Euro abgehoben.



Gegen 07:13 Uhr nahm eine Streifenwagenbesatzung einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt auf der Straße An der alten Molkerei auf. Schnell war klar, dass der dort als Ladendieb aufgefallene 20-jährige Mann auch für die Raubstraftat, etwa eine Stunde zuvor, verantwortlich sein könnte. Ein mittlerweile vorliegendes Foto aus der Videodatei der Überwachungskamera des Geldinstitutes bestätigte den Verdacht. Der polizeibekannte 20-jährige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei dauern an.