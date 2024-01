Am Samstag, 30.12.2023, um 4.10 Uhr, schlugen zwei Männer die Schaufensterscheibe eines Optikers am Martinsplatz in der Bonner Innenstadt ein, um Waren aus der Auslage zu stehlen.

Bonn (ots) - Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden die 19 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen von Beamten der Bonner Citywache in Tatortnähe festgenommen. Anschließend wurden sie in das Polizeipräsidium gebracht. Dort stellte sich im Rahmen der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen heraus, dass gegen den 24-Jährigen ein Haftbefehl des Amtsgerichts Koblenz vorlag. Dieser wurde dem Festgenommenen nachmittags durch einen Richter verkündet. Danach wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.



Sein 19-jähriger Komplize wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung, Feststellung seiner Personalien und Anzeigenerstattung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen dauern an.