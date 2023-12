In der Nacht zu Donnerstag (28.12.2023) haben Beamte der Bonner Citywache um 2.55 Uhr in der Innenstadt einen 31-jährigen Mann vorläufig festgenommen.

Bonn (ots) - Dieser soll 15 Minuten zuvor auf der Maximilianstraße einen 38-jährigen Fußgänger von hinten angegriffen und dessen Rucksack entrissen haben.



Der bei dem Tatgeschehen leicht verletzte Geschädigte informierte über den Notruf 110 sofort die Polizei.



Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung traf den Tatverdächtigen im Bereich des Bonner Hauptbahnhofs an. Der geraubte Rucksack wurde sichergestellt.



Der augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stehende Tatverdächtige wurde in das Polizeigewahrsam im Präsidium gebracht. Dort übernahmen Beamte der Kriminalwache die weiteren Ermittlungen gegen den 31-Jährigen. Dieser verblieb nach Personalienfeststellung und erkennungsdienstlicher Behandlung zur Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.