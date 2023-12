Am Mittwoch (27.12.2023) stiegen bislang Unbekannte in der Zeit von 14.30 Uhr bis 18 Uhr auf den Balkon einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses am Friesenweg in Bonn-Graurheindorf.

Bonn-Graurheindorf (ots) - Unbemerkt von Anwohnern brachen sie die dortige Balkontüre auf, betraten die Wohnräume und durchsuchten sie nach Wertgegenständen und Bargeld. Unerkannt verließen sie den Tatort.



Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat zu melden. E-Mail: kk13.bonn@polizei.nrw.de ; Telefon: 0228/150.