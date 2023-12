Die Staatsanwaltschaft Bonn und die Bonner Polizei und fahnden nach dem 21-jährigen Ayoub EL FARHANI aus Bonn.

Bonn (ots) - Er steht im dringenden Tatverdacht, am Mittwoch, 13.12.2023, einen 23-jährigen Mann getötet zu haben (siehe dazu unsere Meldung vom 13.12.2023, 19:06 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5671796). Dieser war um 16:50 Uhr in einer Wohnung eines Hotel- und Wohnhauses leblos aufgefunden worden. Ein Notarzt hatte nur noch seinen Tod feststellen können. Aufgrund der Gesamtumstände übernahm sofort eine Mordkommission unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Mirko Messerschmidt in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwältin Carola Stangier die Ermittlungen vor Ort. Zeitgleich wurden umfangreiche polizeiliche Spurensicherungs- und Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, durchgeführt. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern an.



Im Zuge der Ermittlungen verdichteten sich Hinweise auf eine mögliche Tatbeteiligung eines 21-Jährigen aus Bonn. Mit dem Ziel der Festnahme wurde noch in der Nacht die Wohnung des Tatverdächtigen durch Beamte eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei NRW durchsucht. Der Mann wurde dabei nicht angetroffen. Die intensiven Fahndungsmaßnahmen dauern an und werden nun aufgrund entsprechender Anordnung des Amtsgerichts Bonn mit einer Öffentlichkeitsfahndung und der Veröffentlichung eines Fotos des Tatverdächtigen intensiviert.



Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/122228 abrufbar.



Polizei und Staatsanwaltschaft fragen:



Wer kann Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Gesuchten geben?



Dieser wird ergänzend wie folgt beschrieben:



- ca. 1,81 m groß

- schlanke Statur

- schwarze Haare

- dunkelbraune Augen



Da nicht auszuschließen ist, dass der Mann bewaffnet sein könnte, warnt die Polizei davor, ihn anzusprechen. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, melden sich bitte sofort über den Polizeinotruf 110 bei der Mordkommission der Bonner Polizei.