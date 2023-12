Die Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft Bonn haben am Mittwoch, 13.12.2023, in Bonn-Tannenbusch die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen.

Bonn (ots) - Um 16:50 Uhr wurde in einer Wohnung eines Hotel- und Wohngebäudes an der Westpreußenstraße ein lebloser Mann aufgefunden. Ein sofort alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen. Auf Grund der Gesamtumstände hat eine Bonner Mordkommission in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bonn sofort die Ermittlungen aufgenommen. Zudem laufen derzeit noch umfangreiche Fahndungs- und Spurensicherungsmaßnahmen der Polizei vor Ort.