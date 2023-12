Bei einem Verkehrsunfall auf der Ludwig-Erhard-Allee wurden am Montag, 11.12.2023, zwei Personen verletzt.

Bonn (ots) - Nach dem bisherigen Stand der Ermittlung befuhr ein 72-Jähriger mit seinem Pkw um 13:50 Uhr die Ludwig-Erhard-Allee in Fahrtrichtung Plittersdorf. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet er mit seinem Pkw auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 46-Jährigen. Zudem prallte das Auto des Unfallverursachers gegen eine Straßenlaterne. Diese knickte ab und fiel auf einen geparkten Pkw.



Der Autofahrer wurde durch Einsatzkräfte der Bonner Berufsfeuerwehr aus seinem stark beschädigten Auto befreit. Er und die Autofahrerin wurden durch einen Notarzt und den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. Anschließend wurde der Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen.



Ihr Auto und der Pkw des 72-Jährigen wurden mit Abschleppwagen abtransportiert.



Durch Mitarbeiter der Stadt Bonn wurde die beschädigte Straßenlaterne abtransportiert.



Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen an der Unfallstelle, dem Abtransport der Unfallfahrzeuge und der beschädigten Laterne konnte die Sperrung der Ludwig-Erhard-Allee um 15:30 Uhr aufgehoben werden.