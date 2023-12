Am 12.12.2023, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich im Verlauf der Markusstraße in Bonn-Kessenich ein folgenschwerer Verkehrsunfall: Nach dem aktuellen Ermittlungsstand war ein 61-jähriger Autofahrer zur Unfallzeit auf der Karl-Barth-Straße in Richtung Rheinweg/Markusstraße unterwegs.

Bonn (ots) - In dem Einmündungsbereich fuhr der Fahrer - nach den bisherigen Feststellungen - mit augenscheinlich mäßiger Geschwindigkeit geradeaus, kam von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen eine Geschäftsfront auf der Ecke Rheinweg/Markusstraße.



Der vor Ort nicht ansprechbare Fahrer wurde durch die alarmierten Rettungskräfte geborgen und nach erfolgter notärztlicher Versorgung mit einem Krankenwagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand besteht für den 61-Jährigen Lebensgefahr.



Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich der Markusstraße zwischen der Eduard-Otto-Straße und dem Rheinweg gesperrt.

Der betroffene Gebäudebereich des Geschäftes wurde erheblich beschädigt.

Ein Team der Bonner Polizei sicherte die Spuren am Unfallort. Auf der Grundlage des derzeitigen Erkenntnisstandes prüfen die Ermittler auch, inwieweit das Unfallgeschehen mit einem internistischen Notfall zusammenhängen könnte.



Das zuständige Verkehrskommissariat übernimmt die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.