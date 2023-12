Nach zwei Wohnungseinbrüchen im Bonner Stadtteil Heiderhof sucht die Bonner Polizei Zeugen.

Bonn-Heiderhof (ots) - In der Nacht zu Montag (25.12.2023) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus auf dem Heiderhofring.

Nach ersten kriminalpolizeilichen Erkenntnissen brachen sie vermutlich in der Zeit von 01:30 Uhr bis 02:00 ein Fenster auf, betraten das Gebäude und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und Bargeld. Anschließend verließen sie den Tatort.



Im Zuge der Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise auf zwei Männer, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten.

Ein Verdächtiger soll eine helle Winterjacke mit Kapuze sowie eine helle Kappe getragen haben.



Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht zum 15.12.2023 auf dem Heiderhof verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten?



Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 prüfen auch einen möglichen Tatzusammenhang mit einem weiteren Wohnungseinbruch auf dem Heiderhof. In dem Zeitraum vom 23.12.2023,12:00 Uhr, bis zum 26.12.2023, 17:00 Uhr, hatten Unbekannte die Kellertür eines Einfamilienhauses am Ahornweg aufgebrochen und anschließend durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie u.a. Schmuck aus dem Haus.



Auch in diesem Fall bitten die Ermittler um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.



Anrufe werden von dem Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0228/150 oder per E-Mail an kk14.bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.