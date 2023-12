Die Bonner Polizei bittet nach einem Wohnungseinbruch in Bonn-Rüngsdorf um Hinweise.

Bonn-Rüngsdorf (ots) - Am Freitag, 29.12.2023 war ein Unbekannter in der Zeit von 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr auf den Balkon einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Basteistraße geklettert. Dort schlug er die Balkontüre ein, betrat die Wohnung und durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen und Bargeld. Anschließend verließ er den Tatort.



Die Polizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Die Ermittler bitten um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13 oder die Kriminalwache Bonn. Rufnummer 0228/150.