Am Donnerstag (28.12.2023) erbeuteten bislang Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Rheinbach u.a.

Rheinbach (ots) - Schmuck und Bargeld.



Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen brachen die Täter in der Zeit von 20.40 Uhr bis 22.15 Uhr die Terrassentüre eines Einfamilienhauses am Linckeweg auf. Anschließend wurde das Haus nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht. Unbemerkt verließen die Einbrecher den Tatort.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten.



Wer am Donnerstag, 28.12.2023, in der Zeit von 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Linckeweg, der angrenzenden Schumann- oder Brahmsstraße oder im Bereich des Sürster Weg gesehen hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 13 in Verbindung zu setzen. E-Mail: kk13.bonn@polizei.nrw.de; Telefon: 0228/150.