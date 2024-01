Die Bonner Polizei hat die Ermittlungen nach einem Wohnungseinbruch in Swisttal-Odendorf aufgenommen.

Swisttal-Odendorf (ots) - In der Zeit von Sonntag, 31.12.2023, 17.00 Uhr, bis zum Montag, 01.01.2024, 12:00 Uhr, brachen bislang Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Essiger Straße auf.



Anschließend wurde das Haus nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht. Unbemerkt verließen die Einbrecher den Tatort.



Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei bitten um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweise bitte per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de oder telefonisch an 0228/150.