Am 30.11.2023, in der Zeit zwischen 08:30 und 20:00 Uhr, registrierte die Bonner Polizei zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser auf dem Scheinheimer Weg.

Bonn (ots) - In beiden Fällen verschafften sich der oder die Täter durch das gewaltsame Aufhebeln einer Terrassentüre Zugang in die Räume, die sie augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Nach den bisherigen Feststellungen entwendeten sie Schmuck und Uhren in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang - mit ihrer Beute entfernten sie sich unerkannt.



Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu den Fällen Übernommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum auf dem Scheinheimer Weg Beobachtungen mit einem möglichen Bezug zu den geschilderten Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.