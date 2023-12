Alkoholisiert und abgelenkt war eine 36-jährige Autofahrerin aus Witten, als sie am Dienstag, 19.

Witten (ots) - Dezember, von der Straße abkam und einen Unfall mit hohem Sachschaden verursachte.



Gegen 18.40 Uhr war die 36-Jährige mit ihrem Wagen auf der Ardeystraße in Richtung Dortmunder Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 82 kam sie nach eigenen Angaben von der Straße ab, weil sie auf ihr Handy gesehen hatte. Sie kollidierte nacheinander mit insgesamt sechs geparkten Autos, ehe sie stehenblieb.



Niemand wurde bei dem Unfall verletzt, insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt knapp 60.000 Euro. Alle beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ein Atemalkoholtest bei der 36-Jährigen ergab einen Wert von 1,46 Promille. Die Beamten stellten ihr Mobiltelefon sowie ihre Fahrzeugschlüssel sicher.



Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.