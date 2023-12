In der Nacht auf den 2. Dezember, gegen 1:50 Uhr, ist es in Witten zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein alkoholisierter Autofahrer (30) leicht verletzt wurde.

Witten (ots) - Insgesamt wurden sechs Fahrzeuge beschädigt.



Der 30-jährige Wittener befuhr mit seinem Wagen nach derzeitigem Ermittlungsstand die Westfeldstraße in Richtung Stockumer Straße. Als er nach rechts in die Hamburgstraße einbog, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kollidierte er mit an beiden Straßenseiten geparkten Pkws. Insgesamt wurden sechs Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von über 35.000 Euro.



Der 30-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung lehnte er ab.



Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des Witteners fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille.



Auf der Polizeiwache wurden dem Wittener mehrere Blutproben entnommen.



Neben dem Fahrzeug sowie aufgefunden Drogen wurde auch der Führerschein des 30-Jährigen sichergestellt.



Nach Zeugenangaben war der Wittener nicht alleine in dem Wagen unterwegs. Eine männliche Person entfernte sich kurz nach dem Unfall von der Örtlichkeit.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden: Ende 20 Jahre alt, zwischen 175 und 180 cm groß, schlank, blonde glatte kurze Haare, trug einen knielangen schwarzen Mantel und einen weißen Schal.



Wer Angaben zu dem Unfall oder zu dem Mitfahrer machen kann, wird gebeten, sich beim Bochumer Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.